محمد صلاح يشاهد مباراة ميار شريف ضد كارولينا بليسكوفا ببطولة رولان جاروس

تخوض لاعبة التنس المصرية، ميار شريف، مواجهة مهمة ضد التشيكية كارولينا بليسكوفا، والتي تقام حاليًا ضمن منافسات الدور الأول للقسم الثامن فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" على ملعب "فيليب شاترييه" التاريخي للمسابقة.

ونشر الدولي المصري محمد صلاح ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" وهو يشاهد ميار أمام كارولينا بليسكوفا، في إشارة إلى دعمه الكامل لها.

وفازت ميار بالمجموعة الأولى 7-6 | المجموعة الثانية: بليسكوفا تفوز بها

وتحتل ميار المركز 171 في العالم، وهو أفضل ترتيب للاعبة تنس مصرية، في التاريخ.

Advertisements وتعد أول مصرية على الإطلاق تصل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس)، إحدى بطولات الجراند سلام. كما أنها تأهلت لأولمبياد طوكيو كأول لاعبة مصرية تصعد للأولمبياد في لعبة التنس، بعد حصولها على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية.