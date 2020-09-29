نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأهلي المُحتمل.. ما لا تعرفه عن أروابارينا المرشح لقيادة القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل المدرب الأرجنتيني ردولفو أروابارينا مدرب بوكا جونيورز والريان القطري السابق، دائرة المرشحين لتدريب فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة خلفا للمدرب السويسري رينيه فايلر والذي اقترب من مغادرة القلعة الحمراء.

وأكدت تقارير صحفية أن مسئولي النادي الأهلي تواصلوا خلال الأيام الماضية مع المدرب الأرجنتيني لاستطلاع رأيه بخصوص تولي القيادة الفنية لفريق الأهلي في الفترة المقبلة خلفا للمدرب السويسري.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز المعلومات عن المدرب الأرجنتيني أروابارينا المرشح لتدريب الأهلي:-

- أروابارينا من مواليد 20 يوليو لعام 1975 ويبلغ عمره 45 عامًا.

- كان يلعب أروابارينا في مركز الظهير الأيسر خلال مشواره بالملاعب، وقضي معظم مسيرته الكروية ضمن صفوف نادي بوكا جونيورز، كما لعب ضمن صفوف أندية فياريال الإسباني، وأيك آثينا اليوناني، ويونيفيرسداد كاتوليكا التشيلي.

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- بدأ المدرب الأرجنتيني مشواره التدريبي بعد اعتزاله كرة القدم مباشرة عام 2011 حيث تولي قيادة فريق تيجري الأرجنتيني واستمر معه لمدة عام واحد حتي عام 2012.

- تولي أروابارينا خلال مسيرته التدريبية عدة أندية منها ناسيونال مونتيفيديو الأوروجواياني، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، والوصل الإماراتي، والريان القطري، وشباب الأهلي دبي.

- خاض المدرب الأرجنتيني 260 مباراة خلال مشواره التدريبي وفقا لموقع ترانسفير ماركت، حقق 134 انتصارا، وخسر 68 مباراة، وتعادل في 58 مباراة، سجل لاعبوه 421 هدفا، واستقبلت أنديته 277 هدفا.

- آخر محطاته التدريبية كانت مع فريق شباب الأهلي دبي وتولي قيادة الفريق من أكتوبر 2018 وحتي مارس 2020، وقاد الفريق في 33 مباراة، فاز في 21 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 69 هدفا واستقبلت شباكه 32 هدفا.

- حصل أروابارينا على بطولتي الدوري الأرجنتيني وكأس الأرجنتين خلال قيادته لفريق بوكا جونيورز، كما توج مع فريق الريان بكأس السوبر القطري، وحصد مع شباب الأهلي دبي على كأس رئيس دولة الإمارات وكأس الخليج العربي.

- يعتمد أروابارينا في طريقة لعبه على الهجوم بشكل كبير وذلك يفسر الغزارة التهديفية في تجاربه السابقة، ويفضل الاعتماد على طريقة 4-1-2-1-2، بوجود مهاجمين أحدهما متأخر، وصانع ألعاب من وسط الملعب، كما يلجأ احيانا لبعض الطرق الأخرى منها 3-3-4، 1-3-2-4، 1-4-1-4.