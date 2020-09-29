الارشيف / الرياضة

10 شكاوى رسمية ضده.. مرتضى منصور يتجاهل دعوات التحقيق معه بالأوليمبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تجاهل المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خضوعه للتحقيق بمقر اللجنة الأولمبية المصرية من قبل لجنة القيم والانضباط بسبب الشكاوى المقدمة ضده. 

وكانت لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية قررت استدعاء مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لسماع أقواله في الشكاوى المقدمة ضده.  

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب اتخذ مجموعة من القرارات في اجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء الماضي بمقر اللجنة الأولمبية.

وقررت اللجنة إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها، بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عددا من الشكاوى خلال الفترة الماضية، والتي على الفور قررت إحالة مرتضى منصور للتحقيق بلجنة القيم فى الشكاوى المقدمة ضده.

الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك تضمنت شكاوى بارتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليًا ومحليًا.

Advertisements

وقدمت الشكاوى ضد رئيس نادي الزمالك بواقع خمس شكاوى مقدمة من عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، وشكوى من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وشكوى من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وشكوى من مجلس إدارة النادي الأهلي، وشكوى من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وشكوى من عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وشكوى من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق.

وكان مرتضى منصور أطلق هجوما حادا على مجلس الاولمبية بقيادة هشام حطب مؤكدا أنه هناك مخططا ضده من أجل تعطيل مسيرته مع الزمالك والنجاحات الكبيرة التى تحققت فى عهده .

وفى هذا السياق قال ياسر إدريس المتحدث الرسمي للجنة الأولمبية إن اللجنة رأت أن الأمر يتطلب احالته للتحقيق، ولائحة مدونة السلوك موجودة ومعتمدة من 2018 وأمر طبيعي أن أي شخص معرض لأن يشتكيه أحد.

وأضاف: "العقوبات قد تصل للإيقاف، ومن الممكن أن لا يتم اتخاذ أي عقوبة بشأنه، وحديث مرتضى مضبوط بأنه لا يجوز التحقيق معه في النيابة، ولكننا يحكمنا ميثاق أولمبي".

وتابع: "ليس لي دور في القرار، الأمر خاص بلجنة الانضباط في مسألة عدم حضوره، لست صاحب قرار؛ لأن التحقيق يستمع خلاله للجانبين، الشاكي، والمشكو في حقه".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 شكاوى رسمية ضده.. مرتضى منصور يتجاهل دعوات التحقيق معه بالأوليمبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا