10 شكاوى رسمية ضده.. مرتضى منصور يتجاهل دعوات التحقيق معه بالأوليمبية

تجاهل المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خضوعه للتحقيق بمقر اللجنة الأولمبية المصرية من قبل لجنة القيم والانضباط بسبب الشكاوى المقدمة ضده.

وكانت لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية قررت استدعاء مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لسماع أقواله في الشكاوى المقدمة ضده.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب اتخذ مجموعة من القرارات في اجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء الماضي بمقر اللجنة الأولمبية.

وقررت اللجنة إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها، بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عددا من الشكاوى خلال الفترة الماضية، والتي على الفور قررت إحالة مرتضى منصور للتحقيق بلجنة القيم فى الشكاوى المقدمة ضده.

الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك تضمنت شكاوى بارتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليًا ومحليًا.

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وقدمت الشكاوى ضد رئيس نادي الزمالك بواقع خمس شكاوى مقدمة من عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، وشكوى من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وشكوى من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وشكوى من مجلس إدارة النادي الأهلي، وشكوى من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وشكوى من عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وشكوى من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق.