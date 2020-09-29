ميار شريف تودع بطولة رولان جاروس بعد الخسارة أمام التشيكية بليسكوفا

ودعت بطلة التنس المصرية ميار شريف بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس)، بعد الخسارة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا، ضمن الدور الأول للقسم الثامن فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" على ملعب "فيليب شاترييه" التاريخي للمسابقة.

تقدمت ميار شريف في المجموعة الأولى بنتيجة 7- 6، قبل أن تخسر المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6 - 2 و 6- 4.

وتعد أول مصرية على الإطلاق تصل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس)، إحدى بطولات الجراند سلام.

Advertisements

وتحتل ميار المركز 171 في العالم، وهو أفضل ترتيب للاعبة تنس مصرية، في التاريخ.

كما أنها تأهلت لأولمبياد طوكيو كأول لاعبة مصرية تصعد للأولمبياد في لعبة التنس، بعد حصولها على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية.

وستلعب بليسكوفا، أمام الفائزة من مواجهة اللاتفية يلينا أوستابينكو، والأمريكية ماديسون برينجل.