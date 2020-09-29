نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة الرابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر منافسات الجولة الخامسة من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 بأول مباراتين وهما مباراة ريال سوسيداد وفالنسيا ومباراة خيتافي وريال بيتيس. ويحتل نادي ريال بيتيس حتى الآن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز بشكل مؤقت وبرصيد 6 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن في مسابقة الدوري. وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز: 1- ريال بيتيس 6 نقاط. 2- غرناطة 6 نقاط. 3- ريال سوسييداد 5 نقاط. 4- سيلتا فيجو 5 نقاط. 5- فالنسيا 4 نقاط. 6- ريال مدريد 4 نقاط. 7- خيتافي 4 نقاط. 8- فياريال 3 نقاط. Advertisements 9- أتلتيكو مدريد 3 نقاط. 10- برشلونة 3 نقاط. 11- إشبيلية 3 نقاط. 12- ليفانتي 3 نقاط. 13- أوساسونا 3 نقاط. 14- أتلتيك بلباو 3 نقاط. 15- قادش 3 نقاط. 16- هويسكا نقطتان. 17- بلد الوليد نقطتان. 18- إيبار نقطة. 19 ديبورتيفو ألافيس نقطة. 20- إلتشي بدون نقاط.

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