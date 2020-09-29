نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيما: الإدارة سر انهيار الإسماعيلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن لأول مرة يمر فريقا الإسماعيلي والمصري البورسعيدي بهذه الظروف الصعبة على مر التاريخ.
وقال إبراهيم سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الفوز للإسماعيلي على طلائع الجيش طبيعي للغاية وأيضًا المصري على أسوان، ولكن من الممكن أن سوء النتائج للناديين سببه فترة الكورونا والابتعاد عن التدريبات والمباريات".
وأضاف: "تدهور نتائج الإسماعيلي سببه مجلس الإدارة، وأتمني خروج الناديان الكبار من هذه الكبوة والعودة مرة أخري إلى مستواهما الطبيعي".
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