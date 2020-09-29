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عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة نادي مصر بـ الدوري

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أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الأساسي لمواجهة نادي مصر، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للتعزيز تواجده بالمربع الذهبي، والمشاركة في بطولة الكونفيدرالية، الموسم المقبل.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد -  فاروق نور الدين - محمد سمير - عبدالرحمن فاروق.

خط الوسط: محمد مجلي - إبراهيم صلاح - كريم مصطفى.

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خط الهجوم: شكري نجيب- إدوارد -  سيف الجزيري.

يذكر أن مباراة الدور الأول بين المقاولون العرب ونادي مصر، انتهت بتفوق الذئاب بنتيجة 3- 1.

يذكر أن مباراة الدور الأول بين المقاولون العرب ونادي مصر، انتهت بتفوق الذئاب بنتيجة 3- 1.

ويحتل المقاولون العرب المركز المركز الرابع في جدول ترتتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 20 نقطة.

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