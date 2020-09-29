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تشكيل نادي إف سي مصر لمواجهة المقاولون العرب بـ الدوري

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أعلن طارق عبدالله المدير الفني لنادي إف سي مصر التشكيل الأساسي لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري المصري.

ويطمح نادي إف سي مصر في انتزاع الثلاث نقاط من ذئاب الجبل، للحفاظ على حظوظه الضعيفة للغاية، في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.

وجاء تشكيل نادي مصر كالتالي:

حراسة المرمى:  عصام ثروت

خط الوسط: أحمد سعيد أزكا - محمود شبانة - كالوشا - علاء عطا.

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خط الوسط: هشام عبدالحميد - أحمد يوسف - مصطفى سلطان - محمود  رامبو.

خط الهجوم: مانديرا - إيجور فييرا.

ويحتل المقاولون العرب المركز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 20 نقطة.

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