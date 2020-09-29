سلطان ومانديرا يقودان هجوم نادي مصر في مواجهة المقاولون العرب

أعلن طارق عبدالله، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل بملعب الجبل الأخضر، في إطار لقاءات الجولة 30 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

وجاء تشكيل نادي مصر كالآتي: حراسة المرمى: عصام ثروت. Advertisements خط الدفاع: علاء عطا، محمود شبانة، أحمد سعيد أوكا ومصطفى كالوشا. خط الوسط: أحمد يوسف، هشام عبد الحميد، محمود رامبو ومصطفى سلطان. خط الهجوم: إيجور فييرا وكلييف مانديرا.

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