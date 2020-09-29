نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يقترب من ضم مدافع برازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير إذاعية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد يقترب من ضم مدافع نادي بورتو البرتغالي أليكس تيلس في فترة الانتقالات الصيفية .

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "النرويجي أولي جونار سولشار يرغب في دعم خيارته في الجبهة اليسرى، وأنه يثق في كون تيلس (27 عاماً) خيار مفيد للفريق".

وأضافت: "بورتو طلب مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني مقابل تيلس، والذي تبقى عام في عقده مع الفريق، ويمكنه التوقيع دون مقابل بعقد مبدئي في يناير المقبل.

وسجل تيلس الذي شارك مع المنتخب البرازيلي في مباراة واحدة، 21 هدفاً في 127 مباراة مع بورتو.