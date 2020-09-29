بمساعدة الـ var.. المقاولون العرب يضرب نادي مصر بهدف مبكر.. فيديو

أحرز فريق المقاولون العرب هدفا مبكرا في شباك نادي مصر، خلال المباراة التي تجمعهما حاليا، على ملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري المصري.
جاء هدف المقاولون العرب عن طريق لويس إدواردو بعد انفراد بـ عصام ثروت، حارس نادي مصر، ليمر منه ويضع الكرة في الشباك في الدقيقة 7.
احتسب الحكم سعيد حمزة الهدف، بعد اللجوء إلى تقنية الـ var، للتأكد من عدم وجود تسلل.
ويسعى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للتعزيز تواجده بالمربع الذهبي، والمشاركة في بطولة الكونفيدرالية، الموسم المقبل.
في المقابل، يطمح نادي مصر في انتزاع الثلاث نقاط من ذئاب الجبل، للحفاظ على حظوظه الضعيفة للغاية، في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.
كان المقاولون العرب خسر أمام مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما سقط نادي مصر بثلاثية نظيفة أمام الأهلي.
يذكر أن مباراة الدور الأول بين المقاولون العرب ونادي مصر، انتهت بتفوق الذئاب بنتيجة 3- 1.
ويحتل المقاولون العرب المركز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 20 نقطة.
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