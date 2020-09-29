الدوري الممتاز.. ذئاب المقاولون تفترس نادي مصر بخماسية في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق المقاولون العرب على نظيره نادي مصر بخمسة أهداف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمهما، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف ذئاب الجبل الأول عن طريق لويس إدواردو بعد انفراد بـ عصام ثروث حارس نادي مصر ليمر منه ويضع الكرة في الشباك في الدقيقة 7.

وفي الدقيقة 11، أحرز سيف الجزيري الخدفي الثاني ،من تسديدة خارج منطقة الجزء ارتطمت بدفاع نادي مصر وسكنت شباك الحارس عصام.

ثروت في الدقيقة 11.

واصل المقاولون العرب ضغطه، ليسجل الهدف الثالث عن طريق محمد مجلي من كرة عرضية من الجانب الأيمن استلمها ووضعها بكل سهولة في الدقيقة 18.

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وشهدت الدقيقة 30 الهدف الرابع لذئاب المقاولون بعد كرة عرضية أرضية من سيف الجزيري لـ لويس إداردو الذي سجلها في الشباك.

وخسر المقاولون العرب أمام مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما سقط نادي مصر بثلاثية نظيفة أمام الأهلي.

اوختتم سيف الجزيري أهدا المقاولن العرب في الشوط الأول، بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 47، من كرة عرضية من الجانب الأيمن استملها دون أي رقابة وسجلها بسهولة كالعادة في شباك نادي مصر.

يذكر أن مباراة الدور الأول بين المقاولون العرب ونادي مصر، انتهت بتفوق الذئاب بنتيجة 3- 1.