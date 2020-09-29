بعد تغريدته المثيرة للجدل.. جاريدو يكشف لـ دوت الخليج حقيقة توليه تدريب الأهلي

وكان الإسباني جاريدو قد نشر فيديو أمس، عبر حسابه الشخصي " تويتر " والذي يحتفل به بالكونفيدرالية الإفريقية الذي توج بها مع الفريق الأحمر خلال فترة تواجده، مما أثار العديد من الجدل حول إقترابه من تدريب النادي الأهلي مرة أخرى .

وقال جاريدو في تصربحات خاصة لـ دوت الخليج : " هذا الفيديو لا يدل على إقترابي من تدريب النادي الأهلي مرة أخرى ، حيث لا يوجد مفاوضات رسمية مع مسؤولي النادي الأهلي حاليًا".

وتابع : " لحظة تتويجي بـ الكونفيدرالية الإفريقية من أسعد لحظات حياتي وأهم فترة تدريبية توليت بها المسئولية مع فريق كبير بحجم النادي الأهلي".

وأختتم : " بالتأكيد أتمنى العودة مرة أخرى لتدريب النادي الأهلي فهو النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في إفريقيا والعمل به مريح للغاية ولكن لا يوجد مفاوضات حاليًا بيني وبين المسئولين في الفريق".

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى إقتراب السويسري رينيه فايلر من الرحيل عن الفريق أول أكتوبر القادم وأن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع مدرب أجنبي في الفترة القادمة لإستكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا .

ومن المنتظر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي 24 أكتوبر القادم في إطار ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على أن يُقام لقاء الإياب يوم 24 أكتوبر.

كشف الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الوداد المغربي السابق حقيقة إقترابه من تدريب النادي الأهلي خلفا للسويسري رينيه فايلر والذي سيرحل قريبًا عن تدريب الأحمر.