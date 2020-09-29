نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة لاوتارو مارتينيز تطير من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي من الضياع على إدارة نادي برشلونة الإسباني التي تبحث ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشفت قناة "DeportesCuatr" الإسبانية عن أن إنتر ميلان على أعتاب تجديد عقد لاوتارو حتى 2025، مع زيادة كبيرة في راتبه.

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وأضافت أن إنتر يخشى من رحيل لاوتارو إلى يوفنتوس يوماً ما، ولذلك سيضع شرط جزائي في عقده بقيمة 170 مليون يورو في حال أراد الإنتقال لليوفي.

وأشارت إلى أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر يريد بناء مشروعه على لاوتارو ولوكاكو، ولذلك سيطلب من الإدارة تجديد عقود اللاعبين لضمان قدرته على الاعتماد عليهما في السنوات القليلة المقبلة.