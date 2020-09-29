نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة الرابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتل خوسية موراليس نجم نادي ليفانتي الإسباني حتى الآن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 3 أهداف وذلك عقب مرور ثلاث جولات من المسابقة. وتنطلق اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر منافسات الجولة الخامسة من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 بأول مباراتين وهما مباراة ريال سوسيداد وفالنسيا ومباراة خيتافي وريال بيتيس. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز: 1- خوسيه موراليس "ليفانتي" 3 أهداف. 2- إياجو أسباس "سيلتا فيجو" 3 أهداف. Advertisements 3- جيرارد مورينو "فياريال" هدفان. 4- لويس سواريز "أتلتيكو مدريد" هدفان. 5- ويليام كارفاليو "ريال بيتيس" هدفان. 6- أنسو فاتي "برشلونة" هدفان. 7- ماكسي جوميز "فالنسيا" هدفان. 8- لوبيز "أتلتيك بلباو" هدفان.

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