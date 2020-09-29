نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هازارد يُزين قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة بلد الوليد غدًا في الدوري الإسباني "الليجا". قائمة ريال مدريد ضمت كلًا من :- حراسة المرمى : كورتوا - لونين - ألتيوب Advertisements خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو - أودريزولا - ميندي خط الوسط : مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - أوديجارد - إيسكو خط الهجوم : هازارد - كريم بنزيمة - أسينسيو - بورخا مايورال - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس جوينور - رودرديجو.

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