نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سامى: أتمنى استمرار ناصر ماهر معنا للموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المدير الفني لفريق سموحة أحمد سامى بأنه يتمنى استمرار ناصر ماهر المعار من النادي الأهلي إلى لفريق الأزرق.

وسيعقد أحمد سامي جلسة مع رئيس نادي سموحة فرج عامر، لحسم بعض الأمور الخاصة بالفريق وأهمها الصفقات الجديدة والراحلين بعد انتهاء الموسم الجاري.

وخلال مداخلة هاتفية على إذاعة أون سبورت قال سامي: "نحن نسعى بالإبقاء على ناصر ماهر في الموسم الجديد، اللاعب رحب بالاستمرار معنا، ونراه أفضل صانع ألعاب فى مصر، أتحدث معه باستمرار لتطوير مستواه حتى يكتسب منتخب مصر لاعبًا رائعًا".

Advertisements

وتابع: "لدي عقد مع فريق سموحة لمدة موسم ونصف وفرج عامر متحمس لتجربتى مع الفريق ويوفر لي كل الامكانيات اللازمة للنجاح".

وتابع "تنتظرنا مواجهة صعبة مع الإسماعيلي في الدوري ومع الزمالك في الكأس، وأسعى لوضع سموحة في وضع مختلف تماماً بالموسم المقبل".

وأنهى: "سوف نعقد جلسة مع المهندس فرج عامر بعد نهاية المباريات لمناقشة الصفقات الجديدة والراحلين استعداداً للموسم الجديد".