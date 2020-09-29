أخبار الرياضة.. بلاغ جديد ضد مرتضى منصور.. حقيقة تدخل تركي آل الشيخ لإبقاء فايلر في الأهلي

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا رسميا ردا على الإدعاءات والتصريحات التى أدلى بها مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من خلال مداخلاته التليفزيونية بتواريخ 23 ، 24 ، 25 / 9 / 2020 من خلال أحد برامج قناة النادى.

كشف المنتج الفنى الشهير حمادة إسماعيل الصديق المقرب للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مالك نادي الميريا الاسباني حقيقة تدخله لإقناع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى بالبقاء فى القلعة الحمراء.

شهدت الساعات القليلة الماضية، تقارب وجهات النظر والصلح بين رضا عبدالعال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا وإبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق .

يسابق أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي الزمن لإنجاز 3 ملفات مهمة تسيطر على عقول وقلوب عشاق القلعة الحمراء وقبلهم إدارة النادي ولجنة التخطيط.

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سلطت صحيفة المنتخب المغربية على النتائج الكارثية لـ الوداد في الفترة الأخيرة، بمسابقة الدوري المغربي.

اتفقت إدارة نادي الاتفاق السعودي، مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، على ضمه بدءًا من الموسم الرياضي الجديد، الذي ينطلق في أكتوبر المقبل، بطلب من خالد العطوي، مدرب الفريق، حسب صحيفة الرياضية.

كشف تقرير صحفي اليوم، الثلاثاء، سر ترحيب نادي الهلال السعودي، برحيل الدولي السوري عمر خربين نجم الفريق، إلى صفوف الزمالك.

ودعت بطلة التنس المصرية ميار شريف بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس)، بعد الخسارة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا، ضمن الدور الأول للقسم الثامن فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" على ملعب "فيليب شاترييه" التاريخي للمسابقة.

يعتزم مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني الإطاحة بـ 3 لاعبين من الفريق، خارج كامب نو "معقل الفريق الكتالوني"، قبل أيام قليلة، من انتهاء الميركاتو الصيفي.