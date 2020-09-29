جابر وصلاح أمين يقودان مصر للمقاصة أمام إنبي

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بقيادة علي عاشور تشكيل فريقه لمواجهة إنبي، المقرر إقامتها اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز. ومن المقرر أن يدخل المقاصة مباراة اليوم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود حمدي. Advertisements خط الدفاع: عصام صبحي ومحمد دبش وأحمد عبدالعزيز مودي وأحمد محسن. خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم. خط الهجوم: ميدو جابر وباولن فوافي وصلاح أمين.

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