اتحاد الكرة ينتظر موافقة الاتصالات لاعتماد تقنية الفار

وأضاف المصدر، أن اللجنة أرسلت الأوراق والعقود وكافة تفاصيل تقنية الفار لوزارة الاتصالات لاعتمادها، ومر حتى الآن أكثر من أسبوع، ولم ترد الوزارة على طلب الاتحاد حتى الآن.
المصدر أوضح أن وزارة الشباب والرياضة والرقابة الإدارية اعتمدت التقنية وأرسلت موافقة عليها منذ فترة ويتبقى فقط موافقة وزارة الاتصالات وهو ما تطلبه اللجنة الخماسية وتطلب اعتمادها بصورة سريعة وواضحة.
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