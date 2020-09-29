َوزير الرياضة يهنئ اللاعبة ميار شريف بأدائها المميز ببطولة رولان جاروس

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاعبة ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس الأرضي بعد ادائها المميز الذي قدمته اليوم في المباراة التي جمعتها مع المصنفة الثانية بالبطولة التشيكية كارولينا بليشكوفا.
وتعد اللاعبة شريف ميار أول لاعبة مصرية تشارك في الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس إحدى البطولات الأربع من سلسلة الجراند سلام في إنجاز تاريخي، وكانت ميار شريف قد حجزت تذكرتها لأولمبياد طوكيو بعد حصولها على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية.
ولفت وزير الشباب والرياضة إلى تقديم كل الدعم للبطلة المصرية ميار شريف التي تقدم أداءً متميزًا في مختلف البطولات التي تشارك بها، مثنيًا على أدائها في بطولة رولان جاروس بفرنسا والذي يعكس تطور رياضة التنس الأرضي بمصر.
وأكد الوزير على المساندة والمؤازرة للاعبة؛ استعدادًا لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو العام المقبل، ومواصلة أدائها المبهر والمنافسة في مختلف المباريات التي تخوضها.
يذكر أن المباراة التي أقيمت بين اللاعبة المصرية ميار شريف واللاعبة التشيكية كارولينا بليشكوفا قد أقيمت على ملعب فيليب شاترييه الملعب التاريخي لبطولة رولان جاروس وانتهت المباراة بمجموعتين للمصنفة الرابعة على العالم، الثانية بالبطولة مقابل مجموعة واحدة لبطلة مصر.
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