خاص| أبوطالب العيسوي يوضح موقفه من عودة عواد للإسماعيلي.. فيديو

أوضح أبوطالب العيسوي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، موقفه حول إمكانية عودة محمد عواد حارس مرمي الزمالك الحالي، للإسماعيلي من جديد.

وأكد " العيسوي" في تصريح خاص لـ "دوت الخليج" : إن محمد عواد، كان يسير بخطى ثابتة مع الاسماعيلي السنوات الماضية، وكنت أتمني إنه من يسعى بإصرار لإستمراره مع الإسماعيلي.

وقال "مدرب الإسماعيلي" إن وجود محمد فوزي ومحمد مجدي حراس الإسماعيلي، هما خامة جيدة، ولكن مركز حراسة المرمي هي أخطر مركز في النادي، ولابد من عمل إحلال وتجديد في عدد من المراكز منها خط الدفاع، وهذا يأتي بشكل تدريجي.

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وفاز الاسماعيلي أمس أمام فريق طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة ال٣٠ من عمر المسابقة المحلية، كأول مباراة للعيسوي فور تعيينه مدربًا عامًا للاسماعيلي في الجهاز الفني للبرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق الاسمعلاوي.

ويبدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة سموحة الجمعة المقبلة في الدوري.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز ال١٢ برصيد ٣١ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.