رغم خسارتها.. المصريون يدعمون #ميار_شريف

واصلت المصرية ميار شريف لاعبة منتخب التنس، خطف الانظار، بعد التألق الكبير والمستوى الذى قدمته ببطولة رولان جاروس ، بعد أن وصلت إلى الدور الرئيسى من البطولة.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #ميار_الشريف ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

وودعت بطلة التنس المصرية ميار شريف بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس)، بعد الخسارة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا، ضمن الدور الأول للقسم الثامن فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" على ملعب "فيليب شاترييه" التاريخي للمسابقة. وتقدمت ميار شريف في المجموعة الأولى بنتيجة 7- 6، قبل أن تخسر المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6 - 2 و 6- 4. وتعد أول مصرية على الإطلاق تصل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس)، إحدى بطولات الجراند سلام.

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