نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات النادي الأهلي قريبًا من الحصول على خدمات محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر بداية من الموسم القادم.

وكشف مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء، بأن مسؤولي الأهلي تواصلوا لشبه اتفاق مع إدارة مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام، للتعاقد مع محمد إبراهيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأوضح المصدر أن محمد إبراهيم، سيوقع عقدًا لمدة 4 سنوات مع النادي الأهلي، مقابل 15 مليون جنيه، فيما سيحصل على راتب سنوي متصاعد خلال السنوات الأربعة.

وأشار إلى أن راتب محمد إبراهيم في موسمه الأول من الأهلي عند 8 مليون جنيه، يزيد إلى 9 في الموسم الثاني، ثم 10 في الموسم الثالث، على أن يصل إلى 11 مليون جنيه خلال موسمه الرابع مع الشياطين الحمر.

الجدير بالذكر أن مسؤولي بيراميدز فتحوا خطوط إتصال قوية مع محمد إبراهيم، لجس نبضه بشأن الانتقال إلى الفريق السماوي في الموسم الجديد.