نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يتفوق على محمد صلاح ورونالدو في سباق جديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تفوق الاسطورة ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الاسباني على محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي في قائمة أكثر اللاعبين جذبا في العالم.
واختارت شركة « SportsPro» التجارية ليونيل ميسي قائد برشلونة أكثر اللاعبين جذبًا في العالم بعد استفتاء تواجد فيه أكثر من 50 رياضيا حول العالم.
وجاء ميسي في المركز الأول متفوقا على غريمه رونالدو نجم فريق يوفنتوس الايطالي والذي حل في المركز الثاني بينما جاء نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس في المركز الثالث.
واحتل محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي المركز التاسع في القائمة متفوقًا على الأرجنتيني باولو ديبالا جناح يوفنتوس الإيطالي صاحب المركز العاشر.
وجاءت قائمة الـ10 الأوائل على النحو التالي:
ليونيل ميسي - الأرجنتين- برشلونة (كرة قدم).
كريستيانو رونالدو – البرتغال- يوفنتوس (كرة قدم).
ليبرون جيمس – أمريكا- لوس أنجلوس ليكرز (كرة سلة).
فيرات كوهلي – الهند- (كريكيت).
بيانكا أندريسكو – كندا ( تنس).
نيمار جونيور - البرازيل - باريس سان جيرمان (كرة قدم).
حبيب نورماغوميدوف - روسيا (فنون قتالية).
روهيت شارما – الهند- (كريكيت).
محمد صلاح – مصر- ليفربول (كرة قدم).
باولو ديبالا – الأرجنتين – يوفنتوس (كرة قدم).
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