خاص.. رئيس سموحة يعدد مزايا أحمد سامي ويؤكد: لدينا أفضل خط هجومي في مصر

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بالفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة أحمد سامي قائلا :" استطاعوا العودة من جديد لإسعاد الجماهير .

وأكد فرج عامر في تصريحات خاصة "لصدي البلد"، أن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول استطاع احتواء اللاعبين و إخراج أفضل ما لديهم والعودة إلي صفوف الانتصارات من جديد .

وأوضح فرج عامر أن لاعبي سموحة تمكنوا من تصحيح الأخطاء منذ تولي أحمد سامي القيادة الفنية للفريق وتحقيق المكاسب المتتالية .

وتابع :" اللقاءات السابقة كان الجبهة الدفاعية للاعبين مفتوحة أمام الجميع في ظل إمتلاك سموحة أقوى خط هجومي في الدوري المصري ولكن تمكن أحمد سامي من تصحيح كافة الأخطاء والعودة إلي منافسة بشكل سريع .

واوصل فرج عامر:" أحمد سامي تمكن من إحتواء اللاعبين والحديث معهم وتصحيح الأخطاء والعامل النفسي والتدريبي أحد عوامل نجاح الفريق خلال الفترة الحالية .

وأتم :" لاعبي سموحة يخضون كافة المباريات في الوقت الحالي من أجل تحقيق الفوز وكأنها مباراة من أجل التتويج بالكأس وذلك من أجل إسعاد الجماهير ".