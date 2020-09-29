جلسة بين باتشيكو و مصطفى محمد

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك جلسة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق.

يأتي هذا على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويعد مصطفى محمد أول لاعب يعقد معه المدير الفني الجديد جلسة منفردة في المران.

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ووجه باتشيكو إشادة خاصة لمصطفى محمد على مجهوده في مباراة الجونة التي تابعها من المقصورة.

وقال له إنه يعول الكثير عليه في الفترة المقبلة ومنحه بعض التعليمات الخاصة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المصري الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.