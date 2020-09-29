عظم الله أجرنا وأجر أهل الكويت.. مجدي عبد الغني ينعى الشيخ صباح الأحمد

نعى مجدي عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما .

وكتب مجدي عبد الغني علي صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ناعيا أمير الكويت: "‏‏‏‏اللهم ارحم واغفر لعبدك الشيخ صباح الأحمد الصباح وثبته عند السؤال واسكنه فسيح جناتك يا كريم ..عظم الله أجرنا وأجر اهل الكويت ???????? "

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

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وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.

وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا.