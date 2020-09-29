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16 أكتوبر موعدا لانطلاق الدوري الإماراتي

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن انطلاق بطولة دوري الخليج العربي في موسمه الجديد " الدوري الإماراتي"، في السادس عشر من شهر أكتوبر المقبل.

ونشرت رابطة المحترفين بيانًا أكدت فيه أنه بعد التنسيق مع الجهات المختصة واتحاد اللعبة، فأنه تقرر بدء الموسم الجديد في الثامن من شهر أكتوبر بمباريات بطولة كأس الخليج العربي، على أن ينطلق الدوري في السادس عشر من الشهر ذاته.

وأكدت الرابطة بأنه سيتم الإعلان عن البرنامج الكامل للمسابقات في الوقت القريب.

وكان الدوري الإماراتي قد تم إلغائه الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس دون تحديد بطل للمسابقة.

جدير بالذكر أنه كان مقررًا أن ينطلق الدوري الإماراتي في شهر سبتمبر الجاري.

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