ونشرت رابطة المحترفين بيانًا أكدت فيه أنه بعد التنسيق مع الجهات المختصة واتحاد اللعبة، فأنه تقرر بدء الموسم الجديد في الثامن من شهر أكتوبر بمباريات بطولة كأس الخليج العربي، على أن ينطلق الدوري في السادس عشر من الشهر ذاته.
وأكدت الرابطة بأنه سيتم الإعلان عن البرنامج الكامل للمسابقات في الوقت القريب.
وكان الدوري الإماراتي قد تم إلغائه الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا دون تحديد بطل للمسابقة.
جدير بالذكر أنه كان مقررًا أن ينطلق الدوري الإماراتي في شهر سبتمبر الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 16 أكتوبر موعدا لانطلاق الدوري الإماراتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.