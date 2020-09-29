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الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، تقرير طبي عن الإصابات التي تعرض لها رامي ربيعة مدافع الفريق من قبل، وذلك من أجل حسم مصيره خلال الفترة المقبلة.

ويسود اتجاه داخل الأهلي، إلى استبعاد ربيعة من القائمة، بسبب كثرة غياباته عن الملاعب لظروف الإصابات المتكررة التي يتعرض لها.

وتعرض رامي ربيعة إلى إصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، خلال مباراة طنطا الأخيرة، ومن المقرر غيابه عن الملاعب لمدة 3 - 4 أسابيع.

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وحسم الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، وذلك قبل سبع جولات من انتهاء المسابقه المحلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر والذي يعود بعدما أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مبارياته المؤجلة.

وسيواجه الأهلى نظيره الترسانة مساء غدًا، الأربعاء، الموافق يوم 30 سبتمبر القادم على ملعب السلام فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

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