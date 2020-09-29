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اتحاد الكرة ينتظر موافقة وزارة الاتصالات لاعتماد تقنية الفار

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة ينتظر موافقة وزارة الاتصالات لاعتماد تقنية الفار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن اللجنة الخماسية تستعجل وزارة الاتصالات من أجل اعتماد تقنية الفار والموافقة عليها، وهي الموافقات التي تأخرت في المرحلة الماضية رغم إرسال اللجنة للوزارة قبل فترة طويلة.

كشف المصدر عن أن اللجنة الخماسية أرسلت الأوراق والعقود وكافة تفاصيل تقنية الفار لوزارة الاتصالات لاعتمادها ومر حتى الآن أكثر من أسبوع ولم ترد الوزارة على طلب الاتحاد حتى الآن.

المصدر كشف عن أن وزارة الشباب والرياضة والرقابة الإدارية اعتمدت التقنية وأرسلت موافقة عليها منذ فترة ويتبقى فقط موافقة وزارة الاتصالات وهو ما تطلبه اللجنة الخماسية وتطلب اعتمادها بصورة سريعة وواضحة.

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