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الأهلي يعلن سلبية تحليل "رابيد تيست" قبل مواجهة الترسانة بالكأس

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أحمد جودة - القاهرة - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني قبل انطلاق مران الأهلي الصباحي أمس استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري «رابيد تيست»، وفقًا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرًا للكشف عن قبل المباريات الرسمية.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة مع الترسانة مساء غد الأربعاء.

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ومن ناحية أخري، شارك محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر المدير الفني للفريق وجهازه المعاون. 

وشارك محمود في المران وذلك وفقا للبرنامج التدريبي الذي يقوم بتنفيذه حاليا، تمهيدًا للمشاركة بشكل كامل في مران الفريق والاطمئنان على جاهزيته للمرحلة المقبلة. 

وخاض الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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