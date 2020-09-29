الأهلي يعلن سلبية تحليل "رابيد تيست" قبل مواجهة الترسانة بالكأس

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أحمد جودة - القاهرة - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني قبل انطلاق مران الأهلي الصباحي أمس استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري «رابيد تيست»، وفقًا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة مع الترسانة مساء غد الأربعاء.
ومن ناحية أخري، شارك محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.
وشارك محمود في المران وذلك وفقا للبرنامج التدريبي الذي يقوم بتنفيذه حاليا، تمهيدًا للمشاركة بشكل كامل في مران الفريق والاطمئنان على جاهزيته للمرحلة المقبلة.
وخاض الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
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