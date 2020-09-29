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محمد محمود يشارك في المران الجماعي بالأهلي وغياب الشيخ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد محمود يشارك في المران الجماعي بالأهلي وغياب الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

وشارك محمود في المران وذلك وفقا للبرنامج التدريبي الذي يقوم بتنفيذه حاليا، تمهيدًا للمشاركة بشكل كامل في مران الفريق والاطمئنان على جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وفي نفس السياق جلسة خاض أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.

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واشتكى الشيخ من حالة إجهاد عضلي، وخضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران الجماعي، وخضع لجلسة في «الجيم».

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.

وخاض الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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