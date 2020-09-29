نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد محمود يشارك في المران الجماعي بالأهلي وغياب الشيخ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شارك محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.
وشارك محمود في المران وذلك وفقا للبرنامج التدريبي الذي يقوم بتنفيذه حاليا، تمهيدًا للمشاركة بشكل كامل في مران الفريق والاطمئنان على جاهزيته للمرحلة المقبلة.
وفي نفس السياق جلسة خاض أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.
واشتكى الشيخ من حالة إجهاد عضلي، وخضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران الجماعي، وخضع لجلسة في «الجيم».
ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.
وخاض الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
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