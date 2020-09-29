نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بليسكوفا تُشيد بأداء ميار شريف في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحدثت التشيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة الرابعة على العالم، عن المستوى اللافت التي قدمته ميار شريف، لاعبة منتخب مصر للتنس، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس".
وخسرت ميار شريف، أمام بليسكوفا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم، ضمن منافسات الدور الرئيسي الأول للبطولة.
وكشفت بليسكوفا في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة:" المباراة كانت صعبة للغاية وأظن أنني لعبت بشكل جيد أمام خصم صعب للغاية".
وتابعت: "الحرارة كانت صعبة للغاية، لكن المباراة ستدفعني للأمام وأشعر بشعور جيد".
وواصلت: "الظروف مختلفة تماما، أتمنى أن ألعب بشكل أفضل في الدور المقبل".
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