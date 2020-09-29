آجاي يشارك في المران الجماعي للأهلي

انتظم جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الترسانة غدًا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وشارك أجاي في المران بعد تعافيه من الإجهاد العضلي الذي اشتكى منه مؤخرًا.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية أجاي قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون.

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فيما أدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.

واشتكى الشيخ من حالة إجهاد عضلي، وخضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران الجماعي، وخضع لجلسة في «الجيم».

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.