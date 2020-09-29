خاص.. رئيس اتحاد التنس: انتظروا ميدالية أولمبية لـ ميار شريف.. ولا تضعوها تحت ضغط

حذر إسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد المصري للتنس، من وضع الضغوط على كاهل النجمة ميار شريف، بطلة مصر.
وحققت ميار إنجازا تاريخيا ببلوغ الدور الرئيسي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس).
وقال الشافعي، فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" أن ميار حققت إنجازا كبيرا، لكنها ما زالت في مرحلة اكتساب الخبرات.
وأضاف: "لا أفضل تقديم وعود بميدالية من ميار شريف في أولمبياد طوكيو، التي تقام في الصيف المقبل".
وأتم: "لكنها ستكون مؤهلة لحصد ميدالية أولمبية في دورة 2024، فهي تملك المقومات لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل القريب".
وخسرت ميار اليوم الثلاثاء، أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة الرابعة عالميا، بعد مباراة مثيرة بمجموعتين مقابل واحدة.
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