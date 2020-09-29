استعدادا لمواجهة المصري.. الزمالك يتوجه الإسكندرية غدا

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو السفر إلى الإسكندرية في الحادية عشرة صباح غد الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي. ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه غدا في الإسكندرية استعدادا للمباراة. وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني على التركيز على معدلات اللياقة البدنية للاعبين . Advertisements وكلف باتشيكو معاونه جوزيه بيدرو مدرب الأحمال على قيادة التدريبات البدنية لزيادة معدلات اللياقة البدنية للاعبين بالإضافة لتقسيم الفريق لمجموعات. وخوض كل منهم لتدريبات مختلفة سواء كانت اطالات أو بعض التدريبات الخاصة بالمرونة الجسدية. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المصري الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

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