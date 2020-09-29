بعد انتهاء 3 جولات.. الأفضل والأسوأ في الدوري الإنجليزي

عادت المتعة والإثارة مجددا، بعد انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج" 2020 - 2021.

ورغم غياب الجماهير عن مدرجات، بسبب تفشي فيروس كوورنا، إلا أن مباريات الدوري الإنجليزي لا تخلو من المتعة والمفاجآت.

وخاضت فريق الدوري الإنجليزي 3 جولات حتى الآن، ويتبقي مباراة مؤجلة لـ مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، ومانشستر يونايتد أمام بيرنلي، بسبب مشاركة السيتي واليونايتد مؤخرا، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستعرض " دوت الخليج" الأفضل والأسوء في ترتيب الدوري الأنجليزي:

أقوي هجوم:

يتصدر ليستر سيتي قائمة أقوى هجوم في الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفا.

أضعف دفاع:

وست بروميتش هو أضعف خط دفاع في المسابقة حيث اييتقبت شباكه 11 هدفا.

متصدر الترتيب:

يعتلي ليستر سيتي صدارة الترتيب بـ 9 نقاط بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

متذيل الترتيب:

يتواجد فولهام الصاعد حديثا إلى البريمرليج في المركز الـ 20 والأخير، بدون نقاط، حيث تلقى 3 هزائم متتالية:

هداف الدوري الإنجليزي:

يحتل كالفيرت مهاجم إيفرتون صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثالثة:

1-ليستر سيتي 9 نقاط

2 - ليفربول 9 نقاط

3- إيفرتون 9 نقاط

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4-أستون فيلا 6 نقاط

5- ارسنال 6 نقاط

6- كريستال بالاس 6 نقاط

7- ليدز يونايتد 6 نقاط

8- توتنهام 4 نقاط

9- تشيلسي 3 نقاط

10- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط

11- وست هام 3 نقاط

12- برايتون أند هاف ألبيون 3 نقاط

13- مانشستر سيتي 3 نقاط

14- مانشستر يونايتد 3 نقاط

15- ساوثهامبتون 3 نقاط

16- ولفرهامبتون 3 نقاط

17- وست بروميتش 1 نقطة

18- بيرنلي 0 نقاط

19- شيفيلد يونايتد 0 نقاط

20 - فولهام 0 نقاط