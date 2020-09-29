أسامة الجزيري: فخور بارتداء قميص نادي القرن.. وأحلم بتكرار تجربة معلول

عبر المحترف التونسي أسامة الجزيري، المنضم للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر الشديد بعد الانضمام إلى نادي القرن.

وقال إنه تلقى العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة، لكنه لم يتردد على الإطلاق في قبول عرض النادي الأهلي، نظرًا لما يملكه من تاريخ كبير وبطولات وجماهيرية تتحدث عن نفسها، وأي لاعب يحلم بارتداء قميصه.

وأشار الجزيري إلى أنه يعرف الكثير عن النادي الأهلي وعن لاعبيه، خاصة إسلام حسن كابتن الفريق، الذي سبق له الاحتراف في الدوري التونسي، مؤكدًا أنه تلقى رسائل ترحيب عديدة من لاعبي الفريق، وهو ما منحه دفعة معنوية كبيرة للانسجام والتأقلم على الأوضاع داخل الفريق.

وأضاف: «سبق لي مواجهة اللاعبين المصريين سواء على صعيد الأندية أو المنتخب، وهو ما يجعلني متفائلا للغاية بنجاح تجربتي، وقد حظيت بترحاب شديد من المسئولين في النادي، ولمست مدى ما يتمتع به الجميع من احترافية كبيرة هنا في الأهلي».

Advertisements

وأكد اللاعب التونسي أنه يعرف ويقدر جيدًا طموحات النادي الأهلي في المنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها، وسوف يقاتل ويبذل أقصى ما لديه من أجل المساهمة في التتويج بالألقاب سواء على الصعيدين المحلي والقاري، وهو يثق بشدة في قدرات الجهاز الفني واللاعبين.

وألمح إلى أنه يحلم بتكرار النجاحات والبطولات التي حققها علي معلول مع فريق كرة القدم، والشعبية الكبيرة التي يحظى بها بين جماهير النادي، ويطمح في أن يسير على دربه حتى يكون عند حسن ظن مسئولي وجماهير الأهلي.

وختم الجزيري تصريحاته بتأكيده سعادته البالغة بالرسائل التي تلقاها من جماهير النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تعني له الكثير وتدفعه بقوة لبذل كل ما يستطيع من أجل الفوز بالبطولات لإسعاد جماهير الأهلي.