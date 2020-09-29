صراع المربع الذهبي.. شوط أول سلبي بين إنبي ومصر المقاصة

وجاء تشكيل إنبي كالتالي. حراسة المرمى: محمود جاد. خط الدفاع: على فوزى وأسامة جلال ورامى صبرى وكريم فؤاد. Advertisements خط الوسط: حميد ماو وتونيا دى ليو ومحمود غالى وزياد كمال. خط الهجوم: عمر سافيولا و محمد شريف

وتشهد المواجهة صعوبة للفريقين حيث يدخل إنبي بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وحقق أيضا مصر المقاصة فوزًا غاليًا على المقاولون العرب بهدف دون رد فى نفس الجولة.

ويحتل إنبي المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 41 نقطة .