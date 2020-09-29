وزير الرياضة يكرم فرق الكشافة والمشاركين في حملات التوعية بكورونا

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، فرق الكشافة والمرشدات وأعضاء فرق الجوالة بمراكز الشباب من مختلف المحافظات.

كان التكريم تقديرًا لدور الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعياته المركزية خلال أزمة كورونا، وحرصهم على المشاركة في حملات التعقيم والتطهير بمراكز الشباب، والنجوع، والقري، ودور العبادة، علاوة على خدمة المواطنين أثناء صرف المعاشات، والتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتضمن التكريم عرض تقرير مصور حول أبرز ما قام به أعضاء الكشافة من تعقيم للمعسكرات الكشفية ومراكز الشباب والأندية والمدارس والمواقف العامة ومحطات السكك الحديدية.

وفى كلمته، أشاد وزير الشباب والرياضة بالدور المجتمعي الملموس للشباب والفتيات في جميع أنحاء الجمهورية خلال أزمة كورونا، والحرص على خدمة المجتمع بشكل تطوعي من أجل عبور الجائحة ومواجهة تداعياتها المختلفة.

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وأوضح وزير الشباب أن الكشافة لها دور هام داخل المجتمع، لما لها من أدوار إيجابية عديدة في التنشئة السليمة، مشيرًا إلى أن فرد الكشافة على درجة من العلم والمعرفة ومقومات سلوك نموذجية، ويتحلي بالقيم الفاضلة والولاء والانتماء للوطن، والاحترام الذي يبدأ من الذات، والاستعداد لمواجهة أي أزمة طارئة.

وطالب صبحي مسئولى الكشافة بزيادة أعداد المشاركين بالحركة الكشفية على مستوى جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى دعم الوزارة للكشافة والعمل على نشرها في مراكز الشباب.

وقام الدكتور أشرف صبحي بتكريم عدد من القادة الكشفيين منهم تامر موسى نائب رئيس اتحاد الكشافة والمرشدات، أشرف شعلان رئيس جمعية الفتيان الكشافة، حاتم على ماهر رئيس جمعية الكشافة الجوية المصرية، مني أمين رئيس جمعية المرشدات المصرية، سعيد كمال ممثل جمعية الكشافة البحرية بحضور مصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، ومني عبد الجابر مدير عام الهيئات الشبابية.