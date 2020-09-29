استبعاد الشناوي ومعلول.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة الترسانة، المقرر لها مساء غدا الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
وشهدت القائمة استبعاد الحارس الأساسي محمد الشناوي بهدف الراحة إلى جانب علي معلول لنفس السبب، فضلا عن غياب عمرو السولية وأيمن أشرف للإيقاف.
وضمت القائمة كلًا من:
"ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجاي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري ومصطفى شوبير وحمزة علاء".
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