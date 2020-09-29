محمد عادل يهنئ لاعبى المقاولون بسداسية نادي مصر

وسجل أهداف ذئاب الجبل لويس هينستروزا في الدقيقة الأولى و سيف الدين الجزيري هدفين الدقيتين 11 و 47، وسجل محمد مجلى هدف في الدقيقة 18 و لويس هينستروزا في الدقيقة 30 و محمد سالم في الدقيقة 66.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 52 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد نادي مصر عند 20 نقطة في المركز قبل الأخير.
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