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أمير مرتضى يدعم باتشيكو فى أول تدريب بالزمالك

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حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على التواجد  في تدريبات الفريق الأبيض اليوم  من أجل مساندة الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو. 
وتابع أمير مرتضى المران لتسهيل مهمة المدرب البرتغالي من خلال تجهيز كل الأمور الإدارية للفريق قبل السفر إلى الإسكندرية استعدادا  لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الخميس المقبل بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان أمير مرتضى منصور قد ساهم بشكل كبير فى حسم التعاقد مع باتشيكو عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق الذى فسخ عقده ودفع الشرط الجزائي.

وتوج أمير مرتضى بخمس بطولات مع الزمالك فى الموسم الماضي محققا نجاح كبير حيث خسر الدوري فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة .

ويواجه الزمالك فريق المصري على استاد برج العرب في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري.

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