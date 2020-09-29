تعددت الأسباب والنهاية واحدة.. عمرو وردة "كعب داير" على أندية اليونان

تعددت الأسباب والنهاية واحدة، 5 أندية انضم لها الدولي المصري عمرو وردة، منذ احترافه في الدوري اليوناني في صيف 2015.

تنقل عمرو وردة بين الأندية اليونانية جاءت لأسباب مختلفة، منها تألقه وانتقاله إلى محطة أفضل، ومنها ايضا كإجراء تأديبي نظرا لوقوع اللاعب في بعض الأخطاء.

وأعلن عمرو وردة، أمس، الإثنين، انضمامه إلى نادي فولوس اليوناني لمدة موسم على الإعارة، قادمًا من ناديه باوك سالونيك.

ويستعرض " دوت الخليج" محطات عمرو وردة في اليونان منذ خوضه تجربة الاحتراف في أوروبا:

1- بانيتوليكوس:

انضم عمرو وردة إلى نادي بانيتوليكوس في موسم 2015 قادما من النادي الأهلي، واريتدى القميص رقم 74 " عدد شهداء جماهير النادي الأهلي في حادثة بورسعيد.

لعب عمرو وردة بقميص بانيتوليكوس موسم ونصف، شارك خلالهما في 45 لقاء، سجل خلالهما سجل خلالهما 10 أهداف، وصنع 6 آخرين.

2- باوك:

انضم عمرو باوك إلى باوك في شتاء 2016 - 2017، وشارك مع الفريق 14 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهما هدفين، وصنع 3 أهداف.

3- إعارة إلى أتورمويتوس:

في صيف 2017 رحل وردة إلى صفوف أتورميتوس على سبيل الإعارة وشارك معه في 28 مباراة، سجل 11 هدفا وصنع 8 آخرين.

Advertisements

4 - العودة إلى باوك

عاد عمرو إلى باوك مرة آخرى في صيف 2018، ولعب 22 مباراة سجل خلالهما هدف وصنع مثله.

5- إعارة إلى أتروميتوس مجددا:

قام نادي باوك بإعارة وردة إلى أتروميتوس مجددا في شتاء 2018.

خاض وردة 14 مباراة مع أتروميتوس، سجل خلالهما هدفين وصنع مثلهما.

6- الانضمام إلى لاريسا:

انضم وردة إلى لاريسا في صيف 2019 لمدة موسم على سبيل الإعارة، شارك خلالهما 7 أهداف وسجل 6 آخرين، ليعود إلى باوك مجددا الصيف الحالي.

7- إعارة إلى فولوس:

أخيرا، تمت إعارة عمرو وردة إلى صفوف فولوس هذا الصيف، ليواصل اللاعب المصري تنقله بين أندية اليونان.