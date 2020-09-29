رحلة فايلر مع الأهلي.. بداية عظيمة للسويسري منحته حب الجماهير وخطوة تفصله عن الرحيل بكشف حساب مقبول

بعد أنباء عن رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، من منصبه الحالي نذكركم برحلته مع النادي الأهلي.

كان قد قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب اسناد مهمة ترأس الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي لفايلر في الحادي والثلاثين من أغسطس من العام المنصرم 2019.

ويكشف لكم موقع دوت الخليج في التقرير التالي رحلة فايلر مع الأهلي وما مر منها من تطورات وتقلبات.

- اعتراض على السيرة الذاتية للسويسسري

شن الأغلبية من جماهير النادي الأهلي حملات من الهجوم على السويسري رينيه فايلر، فور إعلان الأهلي تعيين فايلر مديرًا فنيًا للفريق، بداعي ضعف السيرة الذاتية له وعدم امتلاكه خبرات كافية لتدريب النادي الأحمر، خاصةً على المستوى الإفريقي.

- البداية القوية «فايلر يكسب قلب الأهلاوية»

بداية رائعة للسويسري رينيه فايلر في قيادة النادي الأهلي بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بتمهيدي دوري أبطال إفريقيا، أعقبها حسم قمة السوبر على حساب الأهلي والفوز بنتيجة 3/2 في ملعب برج العرب وتحقيق أول ألقابه مع قلعة التتش، ثم عزف سيمفونية فنية رائعة بمشواره المحلي مع الفريق وتحقيق 16 انتصارًا متتاليًا في الدوري بنتائج كبيرة وبمستوى فني مبهر.

- غياب التوفيق في البطولة الإفريقية

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بخلاف الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، لم يفلح الأهلي في تحقيق أي انتصار خارجي في أدغال القارة السمراء في ولاية فايلر في مشواره بدوري أبطال أفريقيا في النسخة الجارية، فخسر الفريق على يد النجم الساحلي في تونس، واكتفى بتحقيق التعادل الايجابي في مواجهات الهلال بالسودان وبلاتنيوم في زيمبابوي وصن داونز في جنوب أفريقيا، وعلى الرغم من بلوغ الفريق نصف النهائي القاري إلا أن دائمًا ما يُتهم فايلر من قبل أنصار القلعة الحمراء بغياب الخبرات الأفريقية وسوء تعامله مع المباريات الخارجية للفريق على المستوى القاري.

- خسارة السوبر ثم التراجع عقب كورونا «بعد التجديد»

خسر فريق الكرة بالنادي الأهلي لقب السوبر المحلي في مواجهة الزمالك بالامارات اثر ركلات الترجيح، في مباراة أهدر خلالها الفريق الأحمر عدة فرص سانحة له مع مطلع اللقاء، ليُحمل البعض خسارة اللقب للسويسري، ومع عودة النشاط الرياضي عقب جائحة كورونا وكم الغيابات الكبير في صفوف الفريق برحيل عاشور ورمضان صبحي وايقاف كهربا واصابة حسين الشحات، يخسر الأهلي 5 نقاط في الدوري بخسارة القمة بالثلاثة في مواجهة الزمالك ومن قبله التعادل امام الانتاج وسط تراجع ملحوظ للمستوى الفني لأهلي فايلر، علمًا بأن الشهور الأربعة الماضية شهدت شكوكًا حول تجديد النادي لعقد السويسري، قبل أن يقطع فايلر الشك باليقين ويجدد تعاقده في أخر أيام عقده مع النادي.

- العفو عن صالح جمعة وتغيير طريقة اللعب

بعد أن قرر السويسري وأعلنها صراحةً في الدور الأول للدوري عن رحيل صالح جمعة عن الأهلي والتفريط في خدماته، أعاد فايلر اللاعب من جديد للظهور في مران وتشكيلة الفريق، بعدما لم ينجح مسئولو النادي الأحمر في تسويقه وبيعه، في الوقت الذي قام خلاله فايلر بتغيير طريقة اللعب في أكثر من مناسبة عقب عودة النشاط الرياضي وتحويل طريقة اللعب لـ4 -4 -2 صريحة بدلًا من 4 -2- 3-1 في كثير من الأوقات.

- أرقام فايلر مع الأهلي

فايلر حقق لقبان مع الأهلي حتى الاّن هو السوبر المحلي، الدوري الممتاز ، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فايلر أفضل بداية للأهلي في الدوري منذ موسم 2004-2005، بتحقيق 16 انتصارًا متتاليًا في الدوري، وعادل رقم حسام البدري الذي حقق نفس هذا العدد من الفوز المتتالي في دوري 2017-2018.