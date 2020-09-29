تشاتشيتش يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز. ويحل الاتحاد السكندري، ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٣٠ من الدوري المصري الممتاز. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان Advertisements خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد توفيق - ولفريد كانون خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إبراهيم حسن - محمود حمادة - عبد الله السعيد خط الهجوم: جون أنطوي ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - طارق طه - نبيل دونجا - محمد عطوة - إبراهيم عادل - دودو الجباس - محمد فتحي - محمد فاروق - عمر العيوني

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