نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في بايرن ميونيخ قبل مواجهة دورتموند في السوبر الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض نادي بايرن ميونيخ لضربة قوية، قبل مواجهة بوروسيا دورتموند، في نهائي كأس السوبر الألماني، والذي يجمع الفريقين مساء غدًا الأربعاء.

وأعلن النادي البافاري إصابة ثنائي الفريق ديفيد ألابا وليرو ساني، وبالتالي غيابهما عن موقعة السوبر الالماني أمام بوروسيا دورتموند.

وأكد البايرن بأن ألابا يُعاني من مشاكل عضلية وسيتم تحديد خطورة الإصابة في الساعات القليلة المقبلة، أما ساني فيعاني من إصابة على مستوى الركبة.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الالمانية، أن ساني سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع بسبب الإصابة التي يُعاني منها على مستوي الركبة.