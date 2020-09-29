نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يقود المران الأول مع الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك أولى تدريباته مع الأبيض بعد التوقيع الرسمي على العقود في الساعات الماضية.
وحرص المدرب البرتغالي على عقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاقة المران الجماعي في حضور أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة.
وقال باتشيكو، للاعبين: "لديكم أفضل مهنة في العالم وهى كرة القدم، أتمنى أن تستغلوا أنفسكم وأعماركم الصغيرة، حينما تحدث معي الزمالك تابعت المباريات، ولو لم أر لاعبين بهذا المستوى، لما أتيت إلى هنا".
واضاف: "الناحية الفنية والدفاعية أساسية بالنسبة لي، ومباراة الجونة الأخيرة التي حضرتها أكدت لي أن الزمالك فريق كبير، رغم أي أمور دفاعية، بدليل الفوز في النهاية، بفضل الشخصية التي منحتنا القدرة على التسجيل في الوقت القاتل".
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