نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة قوية لنابولي قبل مواجهة يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي نابولي اليوم الثلاثاء إصابة قائده لورينزو إنسيني في عضلات الفخذ ومن المرجح غيابه عن مباراة قمة الدوري الإيطالي أمام يوفنتوس الاسبوع المقبل.

وأوضح نابولي أن إنسيني تعرض للإصابة في الفخذ الأيسر خلال الفوز الساحق على جنوه بستة أهداف دون رد أمس الأول الأحد.

وغادر إنسيني الملعب وهو يتألم في الدقيقة 22 من المباراة أمام جنوه.

ومن المرجح أن يغيب إنسيني البالغ من العمر صاحب الـ29 عامًا أيضا عن مباراتي المنتخب الإيطالي أمام بولندا وهولندا يومي 11 و14 اكتوبر المقبل في دوري الأمم الأوروبي.